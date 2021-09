Esporte Medalhista olímpica em Tóquio confirma presença no Tocantins Essa será a segunda passagem de Ana Marcela Cunha no Estado

A medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, Ana Marcela Cunha, de 29 anos, e o seu treinador Fernando Possenti, confirmaram nesta terça-feira,14, (veja vídeo abaixo) que estarão no Tocantins, nos dias 30 e 31 de outubro. A maratonista aquática conquistou o triunfo para o Brasil no Japão, nos 10 km, com o tempo de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos. A atleta é hoje considerada u...