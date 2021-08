Esporte "Me sinto preparado para representar a meta do Palmas", diz Lorenzo sobre sua estreia Goleiro substituirá Matheus Silva em desafio diante do 4 de Julho fora de casa

Matheus Silva estará fora da partida válida pela 11ª rodada do Brasileiro Série D. O goleiro titular do Palmas cumprirá suspensão automática, após receber três cartões amarelos. O paredão Matheus Lorenzo, que nas rodadas passadas do Brasileiro Série D esteve empurrando o time no banco, agora terá a missão e oportunidade de vestir a camisa número 1 do Tricolor da Capital p...