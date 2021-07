Esporte Mayra Aguiar leva o bronze no judô e faz história ao conquistar 3ª medalha em Olimpíadas Judoca é a primeira mulher do Brasil a conquistar três medalhas olímpicas em modalidades individuais. É também a primeira atleta do judô brasileiro a alcançar três pódios em Olimpíadas

Em uma carreira em que passou por sete cirurgias no joelho, Mayra Aguiar, de 29 anos, ficou 16 meses sem lutar entre 2020 e 2021. Voltou no mês passado, no Mundial de Budapeste, para somar pontos no ranking e ganhar ritmo de combate. Era uma preparação para as Olimpíadas nas quais ela, nesta quinta-feira (29), fez história ao conquistar o bronze. Ao derrotar por im...