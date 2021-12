Esporte Matheus Lorenzo está de volta ao Tricolor da Capital Goleiro atuará pela equipe na sequência do Campeonato Tocantinense que retorna no dia 12

Defensor do Palmas no Campeonato Brasileiro Série D em 2021, o goleiro Matheus Lorenzo está de volta ao clube para a disputa das últimas rodadas e fase final do Campeonato Tocantinense 2021. O arqueiro de 25 anos, atuou pela equipe no Campeonato Brasileiro Série D. “Estou muito feliz em estar de volta ao Palmas. Desde o primeiro dia esse clube me acolheu muito ...