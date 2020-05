Esporte Massa tira culpa de Vettel por não vencer pela Ferrari: 'Não é campeã desde 2008' Depois de seis temporadas, nas quais conquistou 14 vitórias, Vettel e Ferrari anunciaram que vão encerrar a união ao final de 2020 - o espanhol Carlos Sainz Jr. já foi contratado

Desde que foi contratado pela Ferrari para a temporada de 2015, o alemão Sebastian Vettel chegou perto do título mundial duas vezes até agora. Tanto em 2017 como em 2018, liderou a classificação geral na primeira metade do campeonato, perdendo para o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, no decorrer do ano. Para o brasileiro Felipe Massa, piloto da escuderia italiana d...