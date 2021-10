Esporte Mascote do Capital é uma representação de um dos felinos típicos do cerrado brasileiro O Arana vem sendo a nova representação do time de Palmas que tem como objetivo aproximar a criançada do clube

O Capital tem agora um novo mascote: o Arana. De acordo com o clube, a onça suçuarana, um dos felinos com maior presença no Cerrado brasileiro, faz parte da identidade do Rubro Negro do Cerrado, pois representa a garra e a força dos seus jogadores frente aos adversários. “A ideia era construir um mascote que buscasse uma proximidade com as crianças. Nunca gostei...