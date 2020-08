Esporte Marinho volta a decidir, e Santos vence o Sport fora de casa O bonito gol do atacante deixou o time da Vila Belmiro, com sete pontos, a apenas dois pontos da primeira colocação

Após um mau início no Campeonato Brasileiro, o Santos conseguiu sua segunda vitória consecutiva. Como havia ocorrido contra o Athletico, Marinho foi decisivo no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife. O bonito gol do atacante deixou o time da Vila Belmiro, com sete pontos, a apenas dois pontos da primeira colocação. A equipe pernambucana, estaci...