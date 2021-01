Esporte Marcão testa positivo para Covid-19, e auxiliar assume o Fluminense A informação foi confirmada nas redes sociais pelo clube, que não detalhou o estado de saúde do treinador

O técnico do Fluminense, Marcão, foi diagnosticado com o novo coronavírus na manhã desta terça-feira (5). A informação foi confirmada nas redes sociais pelo clube, que não detalhou o estado de saúde do treinador. O auxiliar técnico Ailton Ferraz vai assumir o comando do time até o retorno de Marcão, que, segundo o clube carioca, está cumprindo isolamento. Durant...