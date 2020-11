Esporte Maradona sofreu com Brasil em 1982 e 1989 e o castigou na Copa de 1990 Fã do futebol do brasileiro Rivellino, o craque enfrentou seis vezes a seleção verde-amarela, com uma marcante vitória, dois empates e três derrotas

Diego Maradona, que morreu aos 60 anos como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, teve três grandes encontros com o Brasil. Foi castigado duas vezes, na Copa do Mundo de 1982 e na Copa América de 1989, mas se saiu muito bem diante do rival no Mundial de 1990. Fã do futebol do brasileiro Rivellino, o craque enfrentou seis vezes a seleção verde-amarela, com um...