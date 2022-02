Esporte Mandantes vencem na abertura da rodada que segue neste domingo com o duelo entre NC e Bela Vista Em quatro partidas realizadas neste sábado, são anotados 14 gols, uma média de 3,5 por jogo

No General Sampaio, o Interporto goleou o Tocantins de Miracema com um placar de 5 a 0. Os gols foram marcados por Mendes (3 x), Rodrigo Tocantins e Bruno Humberto. Com esse resultado, o Tigre assumiu momentaneamente a segunda colocação com oito pontos, já que NC Paraíso e Bela Vista, cada um tem 5 pontos e se enfrentam neste domingo. Enquanto isso, o Tecão segue na l...