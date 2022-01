Esporte Mandantes levam a melhor no primeiro dia de jogos do Campeonato Tocantinense Rodada segue neste domingo, às 16 horas, com o duelo entre NC Paraíso e Gurupi, no estádio Pereirão

Capital, Interporto e Bela Vista estrearam com vitória na 30ª edição do Campeonato Tocantinense. No Nilton Santos, em Palmas, o Capital levou a melhor em cima do atual campeão estadual, o Tocantinópolis, por 2 a 1. Aos 33 minutos da primeira etapa, Bombado inaugurou o marcador. Alan Maia deixou tudo igual para o Verdão do Norte. Na segunda etapa, Fábio Júnior sacramentou a...