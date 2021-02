Esporte Mancini revela incômodo com a quantidade de gols sofridos pelo Corinthians Corinthians, fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Santos

O técnico Vagner Mancini está insatisfeito com o rendimento do sistema defensivo do Corinthians. Depois de ver sua equipe sofrer apenas um gol entre o fim de novembro e o início de janeiro, o cenário mudou drasticamente nas últimas e o Timão foi vazado onze vezes nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. Hoje, logo após a derrota para o Flamengo, no Maracanã, o treinador f...