A Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga foi o palco do 2º Campeonato Interno de Jiu Jitsu do Projeto Compartilhe Amor, do instituto Nação Rap, em parceria com a RD Top Team, e reuniu mais de 40 atletas de base do esporte.

Em texto enviado à imprensa, o presidente do Instituto Nação Rap, Bruno Mendes, ressaltou o poder do esporte em unir pessoas e fomentar ambiente saudável para o crescimento. “O sucesso e progresso dos jovens atletas são uma recompensa valiosa para todos os envolvidos”, disse.

Instrutor das aulas de Jiu Jitsu na escola sede do torneio, para crianças e jovens de 8 a 16 anos, Heli de Souza Guimarães Junior, destaca que o esporte promove valores como disciplina, respeito e autocontrole.

O projeto Compartilhe Amor, do Instituto Nação Rap, oferece atividades esportivas e culturais gratuitas como Jiu Jitsu, futsal, karatê, basquete, além de aulas de violão. Para o campeonato, a iniciativa de extensão escolar da Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga teve a colaboração com a equipe de Jiu Jitsu RD Top Team, liderada por Alex Rodrigues. Segundo o comunicado à imprensa, uma parceria que compartilha a missão de “não apenas ensinar Jiu Jitsu, mas também de moldar o caráter e o futuro dos jovens envolvidos”.

Pódio dos vencedores

Absoluto Faixa Branca

1- João

2- Walmir

3- Heitor e Guilherme

Categoria Masculino 12 a 13

1 - Pablo Kauã

2 - Daniel Inácio

3 - Dablhiel

Categoria Masculino 10 a 11

1 - Vitor Manoel

2 - Jean Felipe

3 - Jhonatan

Categoria Masculino 7 a 9 anos

1 - Joel

2 - Wesley

3 - Romeu

Absoluto Faixa Branca Masculino 7 a 12 anos

1- Pablo Kauã

2 - Daniel Inácio

3 - Walafy

Categoria Feminino 12 a 13

1 - Sara

2 - Ariane

Categoria Feminino Absoluto 7 a 11

1 - Sofia

2 - Ana Flávia

3 - Gabriela

Categoria Feminino 9 a 12

1 - Sofia

2 - Ana Flávia

3 - Kauane

Categoria Absoluto Feminino de 16 a 22

1 - Glória

2 - Ariane

3 - Sara

Categoria Feminino 7 a 9

1 - Ana Rayssa

2 - Maysa

3 - Evelyn Vitória