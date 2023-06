O Campeonato Tocantinense de Ciclismo de Estrada que será realizado no domingo, 4, está com mais de 130 atletas inscritos nas nove categorias em disputa. São sete largadas masculinas e mais duas femininas, a partir 7 horas.

A primeira bateria será para a disputa das categorias Juvenil, Master “C” e “D” masculinas e as as categorias femininas (master e elite). Duas horas depois, será a largada para as demais categorias, Junior, Master “A”, Master “B” e Elite, todas masculinas.

“Atingimos o nosso objetivo com mais 130 atletas para a largada na disputa pelo título de campeão estadual e espero que o público compareça pra prestigiar esse grande evento”, comemora o presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freias.

A entidade alerta que a TO-050 ficará fechada a partir das 7 horas de domingo, mas sem afetar o tráfego. O trânsito seguirá o fluxo normal com desvio para as duas marginas das pistas, segundo o presidente.

O congresso técnico e entrega do kit, com placas do atleta e chip da bike será no auditório do Hotel Select, no sábado, 3, a partir das 19 horas. “É obrigatória a participação de todos os atletas inscritos no congresso e a retirada do seu kit”, destaca o dirigente.

Apenas ciclistas federados na FTC poderão disputar. O atleta vai precisar apresentar sua licença da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) para comprovar a filiação ou não poderá largar na prova.

Confira o start list da competição.