Esporte Mais de 100 competidores serão desafiados na Copa Centro Norte de Badminton Competição será realizada no IFTO, em Porto Nacional, neste fim de semana

O Tocantins será sede a partir desta sexta-feira, 22, da terceira edição da Copa Centro Norte de Badminton. O torneio regional conta com 116 inscritos e reunirá participantes de outros estados como Goiás, Pará, Mato Grosso, além do Distrito Federal. A competição vai acontecer no ginásio do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), em Porto Nacional, na região...