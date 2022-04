Esporte Mais de 100 ciclistas estão confirmados para a 3ª edição do Desafio São João de MTB Prova será realizada domingo, à partir das 7 horas, na região sul de Palmas

Taquaralto, na região sul de Palmas, sedia no domingo, às 7 horas, a terceira edição do Desafio São João de Mountain Bike. Segundo a organização, 112 ciclistas confirmaram presença no evento. A prova será disputada na região rural conhecida como Vale do São João, no setor sul, com largada em frente ao Comercial Borges. As disputas serão em meio a montanhas, em um ...