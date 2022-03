Esporte Maior goleada é anotada pelo Tocantinópolis: veja números da 1ª fase 132 gols são anotados até agora; 26 são anotados somente na nona rodada, a melhor marca da competição

Teve de tudo um pouco na primeira fase da 30ª edição do Campeonato Tocantinense e o que não faltaram foram gols. A maior goleada foi aplicada pelo Tocantinópolis no último fim de semana. Os torcedores do estádio Ribeirão puderam ver o massacre por 13 a 1 na despedida do Tocantins de Miracema da competição estadual. O Verdão do Norte se tornou dono do melhor ataque com 2...