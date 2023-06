Maicon Douglas (Suporte Agrícola/Elite Bike) largou o pelotão da elite masculino no meio da prova e cruzou a linha de chegada escapado, após 2h50min35seg de tempo percorrido, para conquistar a medalha de ouro do campeonato estadual de ciclismo de estrada, disputado na manhã de domingo, na TO-050 em Palmas.

Willians Bezerra Junior (Wagner Motos&bikes/Aço Mais Ferragens/Nativa) cruzou em segundo a 7 minutos do líder e faturou a medalha de prata após disputa no sprint com Kevil Lemos (Villa Sallut), um segundo atrás.

Entre as demais categorias, destaque da prova ficou para Junior César (Suporte Agrícola) que conquistou o ouro na categoria Master B. Com o tempo total de 2h19min15seg, o ciclista, conhecido como Cowboy, chegou à frente de ciclistas das categorias Master A e da Elite, que estavam ao mesmo tempo no circuito, na TO-050. Arlindo Lima (Araguaína) ficou com a prata e Welinton Santana, o bombadinho, de Paraíso, com o bronze, a 33 segundos do líder.

Na elite feminina, Alessandra Póvoa, de Palmas, faturou o ouro com 2h08min31seg de prova, a um minuto Bruna Cavalcante (Trezentas), de Terezópolis (GO), ficou com a prata e Weslla Aguiar (Villa Sallut), de Itacajá, conquistou o bronze com o tempo de 2:13:27.

Os campeões estão automaticamente convocados para a Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada, que será disputada em agosto, em Porto Velho”, anunciou o presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freitas. Os demais integrantes do time tocantinense serão convocados por critérios técnicos, segundo o dirigente.

Confira quem ganhou ouro, prata e bronze estadual.

Elite Masculina

Maicon Dougas (Palmas) 2:50:35

Willians Junior (Pirenópolis) 2:58:25

Kelvil Lemos (Ceres-GO) 2:58:26

Elite Feminina

Alessandra Póvoa (Palmas) 2:08:31

Bruna Cavalcante (Gurupi) 2:09:35

Weslla Aguiar (Itacajá) 2:13:27

Master A

Glaicon (Gurupi) 2:28:12

Vinícius Oliveira (Palmas) 2:28:14

Everton Coutinho (Palmas) 2:35:14

Master B

Junio César (Palmas) 2:19:15

Arlindo Lima (Araguaína) 2:19:23

Welinton Santana (Paraíso) 2:34:07

Master C

Adalcirley Silva (Araguaína) 1h:56:06

Vanderlei Pereiria (Palmas) 1h:56:09

Orlan Morais (Araguaína) 1h:56:12

Master D

Lázaro Silva (Parauapebas-PA) 1:22:02

Arnor Santos (Palmas) 1:29:38

Cosme Silva (Palmas) 1:39:35

Master Feminino

Suzane Falcão (Formoso) 1:51:33

Leidiane Santos (Palmas) 1:51:35

Janaina Souza (Palmas) 1:51:55

Infanto juvenil

André Nazeozeno (Gurupi) 1:21:30

Juarez Coelho (Gurupi) 1:21:35

João Victor (Araguaína) 1:21:33

Juvenil

Josué Feitosa (Gurup) 1:47:52

Pedro Luis (GurupI) 1:47:53

Gabriel Fontes (Taquaruçu) 1:51:17

Júnior

Otávio Queiroz (Porto Nacional) 1:42:08

Joas Menezes (Porto Nacional) 1:52:03

Jhosef Paula (Gurupi) 1:54:02