Mais de 150 ciclistas largaram na 5ª edição do Desafio Miracema de MTB, na modalidade Maratona (XCM) disputada na Praia do Funil na manhã deste domingo que confirmou a vitória de Maicon Douglas e Vivian Maria na categoria elite masculina e feminina.

De Palmas, cidade com 76 inscritos no desafio, Maicon Douglas, correndo avulso, fechou os 75 km da prova com 2:44:16. Pedro Henrique Teodoro, atleta de Porto Nacional, chegou a 15 segundos trazendo consigo o terceiro colocado, Otávio Souza, também portuense, a 16 segundos do líder. Fecharam o pódio Lucas Sena e Diego Conceição, de Paranã.

Na elite feminina, Vivian Maria, de Dianópolis, faturou o primeiro lugar com 3:23:29. Ela chegou ao pódio sozinha, seguida pelas palmenses Jordana Marques Castro, 2 minutos atrás, e Leidiane Santos, a quatro minutos da líder. Completam o pódio das meninas Deliany Martins Bandeira, de Miranorte, e Jorleane Cunha de Araguaína.

Os primeiros colocados da elite levaram o prêmio de R$ 500 e quem chegou em segundo levou R$ 300. A premiação descrente é de R$ 200 (3º lugar), R$ 100 (4º) e R$ 50 para o quinto.

Pódios por categoria e premiação (R$)

Elite Masculino

1- Maicon Douglas - 500

2- Pedro Teodoro - 300

3- Otávio Souza - 200

4- Lucas Sena - 100

5- Diego Conceição- 50

Elite Feminino

1- Vivian Maria - 500

2- Jordana Castro - 300

3- Leidian Santos - 200

4- Deliany Bandeira -100

5- Jorleane Cunha - 50

Master A

1- Wanderson Sá - 400

2 – Wagner - 250

3- Daniel Carvalho - 150

4- Iury Latorraca - 100

5- Vander Praxedes - 50

Master B

1- Sergio Nazeozeno - 400

2- Osmar Santos - 250

3- Júnio César - 150

4- Weliton Santana - 100

5- Alessandro Brum - 50

Master C

1- Vanderlei Pereira - 400

2- Belmiro Neto - 250

3- Orcalino Júnior - 150

4- Armando Guimarães - 100

5- Antônio Souza - 50

Pesadão - Masculino

1- Jorge Araújo - 300

2- Jean Araújo - 200

3- Higor Silva - 100

4- Luan Teixeira - troféu

5- Humberto Troviejo - troféu

Cicloturismo - Masculino

1- Carlos Matos

2- Waldson Morais

3- Rodrigo Abreu

4- João Vitor

5- Rodelson Barros

Cicloturismo - Feminino

1- Geane Assução

2- Brunielle Silva

3 - Jamyle Cardoso

4- Ana Carolina Silva

5- Marina Costa

Iniciante

1- Joas Reis

2- Marcus Sardinha

3- Edisley Lourenço

4- Marcello Coelho

5- Salatyel Galvão