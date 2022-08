A partir das 16h30 desta sexta-feira, 5, os ciclistas Maicon Douglas e Otávio Souza, de Palmas e Porto Nacional, disputarão a terceira (de quatro etapas) da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, na cidade de Taubaté.

Na sub-30, Maicon Douglas, avulso, é o terceiro colocado com 77 pontos, 27 na etapa de Petrópolis e 50 em Araxá, quando sagrou-se campeão da segunda etapa. Maicon está um ponto atrás do vice, Thales Felipe e do líder Gustavo Vilela, que tem 90.

Otávio Queiroz, campeão brasileiro juvenil (2021) disputa a primeira temporada na Júnior. Ele é o décimo da CIMT Michelin com os 33 pontos conquistados em Petrópolis.

Nesta etapa da cidade do Vale do Paraíba, três modalidades do mountain bike cross country serão disputadas, XCC (Short Track), XCM (Maratona) e XCO (Cross Country Olímpico).

Maicon e Otávio disputarão XCC a partir das 16h30 de hoje e a modalidade de XCO no domingo, com largada da sub-30 às 10 horas e da Júnior às 14h.

A CIMTB Michelin vai transmitir todas as competições de Short Track (XCC) pelo canal BandSports e no YouTube da CIMTB. Na sexta-feira (5), a transmissão será às 16h30. Já no sábado, o início será às 11h, com a super elite feminina, seguida da super elite masculina, às 11h40. As provas do XCO, no domingo, terão transmissão no Instagram oficial do evento.

Os dois disputam com patrocínio Select Hotel/Elite Bike Shop/Sesi.



Etapa de Taubaté da CITB Michelin

Data: 5 a 7 de agosto

Horário: 8 às 18h

Transmissão ao vivo: BandSports e YouTube CIMTB (XCC) e Instagram (XCO)