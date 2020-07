Esporte Mahomes estende contrato com os Chiefs por dez anos e vai ganhar R$ 2,7 bilhões Com esses valores, o quarterback passa a ser o jogador mais bem pago da NFL

Um contrato de dez anos por US$ 503 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões). Este é o novo compromisso de Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, que vai começar a valer em 2022. Com esses valores, Mahomes, que ainda tem dois anos de contrato com os Chiefs, passa a ser o jogador mais bem pago da NFA, superando Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks, q...