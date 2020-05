Esporte México cancela campeonato de futebol, sem campeão, devido à Covid-19 Devido à pandemia, torneio chega ao fim na metade da primeira fase

O torneio Clausura do futebol mexicano foi cancelado nesta sexta-feira por não existirem as condições ideais para realizá-lo em meio à pandemia de coronavírus, informou a Liga MX, o organismo que rege o esporte no país, acrescentando que a competição não terá um campeão. O torneio foi suspenso por tempo indeterminado em 15 de março devido à propagação mundial do cor...