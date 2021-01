Esporte Médico de Maradona falsificou assinatura de ex-jogador, diz jornal Luque falsificou a assinatura do ex-jogador para obter o seu histórico clínico

O dia 25 de novembro de 2020, marcado pela morte de Diego Maradona, ainda não acabou para algumas pessoas e gera uma série de polêmicas na Argentina. Desta vez, o alvo é o médico pessoal do astro, Leopoldo Luque. Isso porque uma perícia grafotécnica, de acordo com o jornal Olé, confirmou a suspeita de promotores que investigam o caso: Luque falsificou a assinatura do ex-...