Esporte Mães da Favela Futebol Clube: campanha encerra nesta semana Goleada contra a fome: ação arrecada alimentos para famílias carentes

A Central Única das Favelas (CUFA) juntamente com a comunidade Door, a Frente Nacional Antirracista e times de futebol brasileiros estão juntos na campanha “Mães da Favela Futebol Clube”. As doações devem ser entregues até o dia 27 de junho. A ação tem o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a organização, a expectativa e...