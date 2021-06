A adrenalina e emoção no “Race Day”, prova de mountain bike disputada neste domingo, 27, na serra no entorno da capital, atingiram níveis especiais para Karine Demarco, 45, e Breno Demarco, 17, mãe e filho pilotos de bike. Os dois disputaram juntos a prova na modalidade enduro e subiram ao pódio em suas categorias.

Enduro é uma modalidade de competição de mountain bike disputada apenas em descidas, com obstáculos bem mais difíceis do cross country, a mais comum, na montanha. São trechos em que é preciso passar sobre rampas (drops) curvas, raízes e pedras, mas com nível menos agressivo do que o downhill, a prova mais extrema do ciclismo de montanha.

Na prova deste domingo, válida como primeira competição ranqueada do Campeonato Tocantinense de MTB, organizada pela equipe Cerrado Flow, Karine Demarco disputou na categoria e-bike feminina. A categoria reúne pilotas com bicicleta especial. O equipamento tem uma bateria que alimenta um sistema que auxilia na pedalada, poupando a energia do ciclista. Ela ficou em segundo lugar, com o tempo total de 22:10,46.

A prova era disputada em três percursos diferentes, chamados de especiais, com todos os competidores descendo nesses trechos. Karine fechou em 6:15,22 a primeira especial (Descida dos Cupins), mais 5:55,24 na segunda (Trilha di Vovô) e outros 10:00:00 na terceira (Descida do Outubro Rosa), a 3 minutos da primeira colocada, Naiusy Leite (19:31,19). A terceira colocada da categoria, Antônia Gomes.

O filho é Breno Demarco, 17 anos, vice-campeão na categoria juvenil com o tempo total de 18:58,71, cerca de 30 segundos atrás do primeiro colocado, Vinicius Ferro.

“Participar, pegar o pódio é uma emoção muito diferente, porque está ali como mãe todos os dias, com o filho, cuidando, preservando, ensinando e de repente estamos participando aí juntos de uma prova de enduro que eu não me via participando, particularmente não me via. Eu estava preparada mesmo para levar ele, incentivar eu vou ali na serra mais como brincadeira, e uma amiga, Hellen [campeã na categoria feminina], me incentivou a participar da prova e meu filho mesmo falou, mãe, vai, você consegue pilotar nos finais de semana com meu pai, então você consegue fazer, vai de boa”, lembra a vice-campeã.

O bom desempenho da dupla é creditada também ao piloto Alexandre Lazarin Demarco, lojista e piloto experiente no mountain bike. Segundo Karine, Lazarin, como é chamado o piloto, é seu professor, o que torna ainda mais significativa a conquista ao lado do filho. “Eu acho bem legal isso de estar com o filho, em ver meu filho me incentivar, acho que o ganho é mostrar para o filho que o esporte é legal e o que nos proporciona, Os filhos, junto com a mãe, é uma emoção mesmo, ainda que em segundo lugar, mas é muito emocionante. Para mim foi uma alegria não sei nem como falar no momento”.

Os campeões

Na elite, Frederico Vieira sagrou-se campeão com o tempo total 11:47,98 nas três especiais. Ele fechou a Descida dos Cupins em 3:39,32, a Trilha di Vovô em 3:16,24 e a Outubro Rosa em 4:52,42. Marllus Targino chegou em segundo com o tempo total de 12:16,73, 28,75 segundos do líder. Eurivagno Nolasco fechou o pódio da elite masculino com 12:16,92.

No feminino, Helen Barbosa subiu ao lugar mais alto ao cravar 19:09,67. Fecharam o pódio Mariana Beltrami (19:24,51) e Enoara Mascarenhas (19:52,71).

Na sub-30 masculino, Danilo Martins chegou em primeiro com13:09,86 seguido de Harlley Oliveira (13:35,48) e Édison Gaucho (14:06,21). Na categoria Master A, o campeão é Tulio Sabino com o tempo de 13:35,76. O segundo é Deywer Lucas com 14:02,16.

Elite

1 - Frederico C. Vieira

2 - Marllus Targino Ferreira Macedo

3 - Eurivagno Teodoro Nolasco



Sub30

1 - Danilo Martins

2 - Harlley Rodrigues de Oliveira

3 - Édison Gaucho

Master A

1- Tulio Sabino

2- Deywer Lucas

Master B

1 - Alexandre Valverde

2 - Paulo Henrique da Costa Vieira

3 - Artur Vilchez



Master C

1 - Jeferson José de Souza

2- Geovano Gonçalves de Oliveira

3- Anderson Borges Mota Lima



E-Bike Masculino

1- Silvio Marcos Pereira Junior

2- Juliano Favilla

3- Filipe Azeredo Faria



E-Bike Feminino

1 - Naiusy Maria Gomes Leite

2- Nice Karine M. de Carvalho Demarco

3- Antonia Gercineude Gomes Leite

Juvenil

1 - Vinicius Ventura Ferro

2- Breno de Carvalho Demarco

3- Artur Cezar Cabral Viana

Feminino

1- Helen Valentinne Miranda Barbosa

2- Mariana Leão Beltrami

3- Enoara Ivia Monteiro Oliveira Mascarenhas