Esporte Luxemburgo joga para encerrar "superioridade" do Corinthians sobre Palmeiras no dérbi Alviverde não vence o Corinthians há quatro clássicos., sendo que a última vitória foi em 2018, pelo Brasileiro. De lá pra cá dois, foram dois empates e duas derrotas

O Palmeiras garantiu vaga para a final do Campeonato Paulista, superando a campanha do ano passado. Porém, o técnico Vanderlei Luxemburgo já está com total atenção para o confronto da próxima quarta-feira (5), quando o time alviverde encara o Corinthians no jogo de ida da final do torneio estadual. Para o comandante, o confronto será fundamental para acabar com a "superioridade" d...