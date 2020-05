Esporte Luxemburgo elogia postura do time em negociação salarial: 'Palmeiras é vanguarda' Para treinador, o período difícil causada pela pandemia do novo coronavírus selou uma união mais forte dentro do elenco do time alviverde

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, elogiou nesta quarta-feira (6) a postura do elenco na negociação feita pelo clube para reduzir os salários dos jogadores durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o treinador, a equipe demonstrou coesão e comprovou ter uma mentalidade avançada ao compreender o momento financeiro complicado e aceitar a redução de 25% n...