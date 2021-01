Esporte Luto, lembranças e homenagens às vítimas do acidente aéreo do Palmas Futebol e Regatas IML informou que os corpos do presidente, jogadores e comandante já foram liberados e alguns retirados por seus familiares; presidente do time, Lucas Meira é velado e enterrado em Palmas e os demais devem ser enviados para suas cidades de origem; o clube informou que fará uma homenagem às vítimas às 18h30 desta segunda-feira

Os amantes do futebol tocantinense começaram a semana com uma triste notícia: a queda do avião que levava os integrantes do Palmas Futebol e Regatas neste domingo, 24, em Luzimagues, Porto Nacional. A tragédia levou a vida de seis pessoas. As vítimas foram o presidente do Palmas de e Regatas, Lucas Meira, e mais quatro jogadores, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, e...