Esporte Lutadores tocantinenses disputarão Mundial de Jiu-Jitsu Quatro atletas de Palmas serão desafiados nos tatames de São Paulo

Lutadores de Palmas terão a missão de representar o Tocantins no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo: Wesley Rodrigues, Júlio César, Lucas Antônio e Iago Guthierry. O evento será realizado de 25 a 28 de novembro. As disputas devem acontecer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Wesley Rodrigues Alves, de 31 anos, é faixa preta de jiu-jitsu. O lutado...