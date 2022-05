Esporte Lutador de jiu-jitsu do Tocantins é destaque em competição na Irlanda Jefferson Fagundes conquistou título internacional levando o nome de Araguaína e do Brasil

Um tocantinense campeão na Irlanda. Jefferson Fagundes carimbou o título do Dublin Internacional Open IBJJF na faixa marrom. “Esse foi meu primeiro Open na IBJJF na faixa marrom e o primeiro fora do Brasil. Estou muito feliz com o meu desempenho e ansioso para as próximas competições. Esse campeonato representa todas as pessoas que torcem por mim, não é toda...