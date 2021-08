Esporte Lutador de Araguaína é campeão no Rio de Janeiro Jefferson Fagundes está há 5 anos no mundo das artes marciais e vem se destacando em competições por todo o país

Teve pódio tocantinense no AJP Tour no Rio de Janeiro. Jefferson Fagundes fez sua estreia na faixa marrom e depois de quatro lutas se consagrou campeão. As disputas foram realizadas no Parque Olimpico. “Essa foi minha primeira competição na faixa marrom, e eu fiquei muito feliz por saber que estou no caminho certo para os meus objetivos. Esse ano tem muitas...