Esporte Lutador da Ilha do Bananal equilibra religião e tradição para chegar ao tetra de Ijesu Conheça Alari Karajá, de 21 anos, e quatro conquistas de luta corporal do povo Karajá

Ele tem 21 anos e se chama Alari Karajá, para os homens, e Kalari Karajá para as mulheres. Quando pronunciadas por mulheres, a língua do povo karajá que habita a Ilha do Bananal acrescenta o “k” nas palavras. Alari é um campeão de Ijesu (lê-se idiéssu), a luta tradicional do povo karajá. Na língua deles, o pósfixo “du” é usado para indicar quem se destaca em um ...