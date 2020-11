A quarta etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei começou na sexta-feira, 20, e segue até este domingo, 22, com jogos nas arenas Dubai e GYN, em Palmas. Os primeiros campeões já começaram a sair e a premiação de todo o evento organizado pela Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV) é na casa do R$ 7 mil.

Na noite desta sexta-feira, na categoria Mista, Juninho e Luiza levaram a melhor diante da dupla formada por Mayara e Charles e ficaram com o título da etapa. Segundo informações da FTF, a premiação nessa categoria é de: 1º R$ 400, 2º R$ 200 e 3º R$ 100. A categoria Master 40+ também definiu seus campeões na noite desta sexta. A dupla de Araguaína formado por Mir e Fabiano derrotou Weliton e Marcondes. A premiação segue a mesma que da categoria Mista.

Sábado

Na tarde deste sábado, 21, seguem os jogos nas categorias Serie A com B e Série C, todos na Arena Dubai. Após um segundo lugar na etapa do Circuito Brasil de Futevôlei (CBF), em Goiânia, Elivan Lourenço de Sá Júnior (Juninho Dubai) e Yan Bandeira estão preparados para encarar a quarta etapa do Circuito Tocantinense.

Os dois formam uma dupla que disputa a Série A com B neste sábado. Com 28 anos, Juninho Dubai é professor de Yan, que tem apenas 16, e conta que o Circuito Estadual cresce a cada etapa.

“O circuito tocantinense a cada etapa que acontece vai ganhando proporções maiores e dessa vez não foi diferente. Temos atletas de vários estados e a gente do Tocantins tem procurado treinar e trabalhar bastante para que possamos sair vitoriosos.”, disse o atleta, que também falou que a cidade de Palmas tem ganhado muitas arenas e quem quiser conhecer o esporte bastar procurar uma delas.

A Arena Dubai ainda recebe neste domingo, as disputas da Série A (Aberta) e Série B. A previsão é que os jogos da Série A comecem a partir das 14 horas, já o horário da Série B ainda não ficou definido. O domingo também será marcado pela disputa da categoria Iniciante, que costuma reunir a maior quantidade de duplas nas etapas. De acordo com a FTF, os jogos dessa categoria serão disputados na Arena GYN, a partir das 8 horas.