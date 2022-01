Esporte Luiz Carlos Cruz deixa o Interporto antes mesmo da estreia no Estadual Treinador assumiu o time no início do mês no lugar de Pedro Manta

O Campeonato Tocantinense nem começou e já tem troca de comando. Luiz Carlos Cruz não faz mais parte da Comissão Técnica do Interporto. O treinador recebeu uma outra proposta e deixa o time antes mesmo de estrear no futebol estadual. O técnico assumiu o elenco no início do ano no lugar de Pedro Manta. Luiz Carlos Cruz será o novo comandante do CSE de Alagoas. O Tric...