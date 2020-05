Esporte Luan conta como foi marcar o último gol da Arena antes da suspensão do Paulistão Atacante também contou o que tem feito durante o período de isolamento social. O atleta tem aproveitado a macarronada de sua mãe e passado mais tempo com a família

Enquanto aguarda pelo retorno aos gramados, o atacante Luan contou à Corinthians TV, como foi a sensação de marcar o último gol do time alvinegro na Arena, antes da suspensão do futebol em São Paulo, no confronto diante do Ituano, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, que, naquele momento, já se encontrava sem torcida. "Foi um pouco diferente do que a ge...