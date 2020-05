Esporte Lionel Messi vê a paralisação do futebol como positiva para o Barcelona Argentino comentou que do jeito que o time estava jogando, não era possível sonhar com um titulo de tanta expressividade como o da Liga dos Campeões

Com o Barcelona longe de sua melhor fase no momento da paralisação do futebol em quase todo o planeta por conta da pandemia do novo coronavírus, o craque argentino Lionel Messi revelou nesta sexta-feira (15) que a interrupção das competições foi benéfica para a equipe. Na Liga dos Campeões da Europa, o time catalão empatou por 1 a 1 contra o Napoli, na Itália, e no C...