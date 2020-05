Esporte Liga Feminina de Futebol dos Estados Unidos anuncia retorno em 27 de junho A NWSL Challenge Cup terá 25 jogos com fase preliminar e playoffs, com final prevista para 26 de julho. Liga larga na frente da MLS (liga masculina de futebol), NBA (basquete) e a Major League Baseball

O futebol já tem data para voltar nos Estados Unidos: 27 de junho. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (27), pela Liga de Futebol Feminino (NWSL), formada por nove times, que disputarão um torneio de um mês no estado de Utah, sem a presença de espectadores. A NWSL Challenge Cup terá 25 jogos com fase preliminar e playoffs, com final prevista para 26 de julho...