Esporte Liga das Nações é cancelada pela Federação Internacional de Vôlei Decisão foi tomada por causa da pandemia de coronavírus

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta sexta (8) que a edição 2020 da Liga das Nações de Vôlei foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e seu impacto nas cidades-sede. A competição feminina estava programada para começar no dia 19 de maio, enquanto a masculina em 22 de maio. No mês de março a FIVB já havia anunciado o adia...