Esporte Lewis Hamilton domina classificação e crava sua 92ª pole no GP da Espanha Valtteri Bottas foi o segundo colocado, formando a dobradinha de Mercedes

Lewis Hamilton é o pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Após liderar as duas primeiras etapas da classificação e o último treino livre, o piloto da Mercedes consolidou a boa atuação nos últimos dias e conquistou, neste sábado (15) o primeiro lugar no grid de largada da corrida. Será a 92ª vez que o britânico largará na ponta. Valtteri Bottas foi o ...