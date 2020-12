Esporte Lewandowski concorre com Messi e Ronaldo ao prêmio de melhor do mundo A cerimônia virtual de entrega do prêmio será realizada na próxima quinta-feira (17), em Zurique, na Suíça

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (11) os finalistas do prêmio The Best de melhor jogador de futebol do mundo. O atacante polonês Robert Lewandowski, artilheiro e campeão da Champions League pelo Bayern de Munique, concorre com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi pela premiação. A cerimônia virtual de entrega do prêmio será realizada na próxima quinta-feira (17), ...