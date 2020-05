Esporte Lenda da NBA, Ewing recebe alta hospitalar após ser internado com coronavírus Membro do Hall da Fama do Basquete, Ewing, de 57 anos, brilhou pelo New York Knicks na NBA. Ele havia anunciado na última sexta-feira que tinha sido diagnosticado com o coronavírus

O ex-jogador da NBA Patrick Ewing, atual treinador da equipe de basquete da Universidade de Georgetown, recebeu alta hospitalar e agora vai se recuperar da covid-19 em sua residência, revelou o seu filho nesta segunda-feira. Membro do Hall da Fama do Basquete, Ewing, de 57 anos, brilhou pelo New York Knicks na NBA. Ele havia anunciado na última sexta-feira que tinha s...