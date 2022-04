Esporte Leclerc supera Verstappen no fim e é pole do GP da Austrália Corrida será disputada na madrugada deste domingo, com largada às 2h (de Brasília)

Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar na pole position neste domingo (10), no GP da Austrália de Fórmula 1. O monegasco dominou o Q3 e anotou o melhor tempo com 1min17s868. Max Verstappen (1min18s154) e Sérgio Pérez (1min18s240), da Red Bull, completam as três primeiras posições. Enfrentando problemas com a Mercedes, Lewis Hamilton ficou em quinto lugar, com o tempo d...