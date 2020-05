Esporte LeBron James volta a detonar rumores sobre término da temporada da NBA Lakers, time que está defendendo desde a última edição da liga, eram os principais candidatos ao título até a interrupção pela Covid-19, com campanha de 49 vitórias e 14 derrotas

A NBA está em sua sétima semana sem jogos oficiais. Segundo as programações normais, já deveria estar em sua fase de playoffs, se não fosse a pandemia do novo coronavírus, que obrigou a paralisação das atividades da liga em março. Com as incertezas sobre o futuro do campeonato, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, voltou a defender a continuidade da temporada e...