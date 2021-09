Esporte Lateral-direito do Tocantins reforça base do Flamengo Gusttavo de Sousa já está treinando com o elenco do clube carioca

Grande parte dos garotos, sonha em um dia atuar por um grande clube de futebol. No caso do Gusttavo de Sousa, de apenas 15 anos, esse sonho surgiu quando ele era bem pequeno. Seu tio sempre o levava quando ele ia jogar e isso acabou despertando o interesse do jovem lateral-direito de Palmas, que agora reforça a base do Flamengo, no Rio de Janeiro. “Estou muito feliz ...