Esporte Lanterna, Tocantinópolis perde em casa por 2 a 0 para o 4 de Julho A duas rodadas do final, time do norte levou gols de Gilmar Bahia e Chico Bala na quinta derrota seguida no campeonato

O time do Tocantinópolis contrariou o treinador Jairo Nascimento e não fez o dever de casa na partida deste sábado, no Ribeirão, e sofreu sua sétima derrota na série D do Brasileiro. Com apenas uma vitória contra o Guarany de Sobral no dia 27 de junho, o TEC levou dois gols do 4 de julho e segue na lanterna do grupo A02. O time visitante abriu o placar no primei...