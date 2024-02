Esporte Léo Pereira cai nas graças da torcida do Flamengo embalado por gols e memes Zagueiro ganhou o apelido de "Karolino" depois do relacionamento com a influenciadora Karoline Lima

Feliz dentro e fora de campo. Assim Léo Pereira resume a boa fase pelo Flamengo e na vida pessoal. Nas graças da torcida, o zagueiro tem sido decisivo e empolga as redes sociais com os memes por seu novo namoro. Léo ganhou o apelido de "Karolino" depois do relacionamento com Karoline Lima. A influenciadora foi ao Maracanã ver os dois clássicos do Flamengo no ano...