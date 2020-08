Esporte Konami é anunciada como nova patrocinadora do Flamengo O time rubro-negro já tinha, desde 2016, vínculo exclusivo de videogame com a franquia eFootball PES

O Flamengo anunciou, na manhã desta terça (18), a Konami, que já era parceira do clube, como nova patrocinadora do futebol. A marca da empresa será estampada nos uniformes de treino do elenco principal e também nos backdrops das entrevistas. O time rubro-negro já tinha, desde 2016, vínculo exclusivo de videogame com a franquia eFootball PES. "Estamos muito feliz...