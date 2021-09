Esporte Kartódromo Rubens Barrichello receberá mais uma etapa do Campeonato Tocantinense de Kart Expectativa da organização é reunir cerca de 30 pilotos em Palmas

Para quem gosta de muita emoção, adrenalina e velocidade, estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Campeonato Tocantinense de Kart. A prova deve ser realizada no dia 25 de setembro. De acordo com a programação, o início dos treinos está previsto para às 15h30 e a corrida a partir das 18h30. Os competidores serão desafiados nas seguintes categorias: Mirim/...