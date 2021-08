Esporte Kartódromo Rubens Barrichello receberá etapa do Tocantinense de Kart após 8 meses Campeonato terá quatro etapas e reunirá seis categorias

Depois de 8 meses sem corridas no Kartódromo Rubens Barrichello em Palmas, no próximo dia 21 de agosto, será realizada a primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Kart. As inscrições já estão abertas. Em razão da pandemia, o evento não terá presença de público. Os pilotos e membros da organização deverão obrigatoriamente realizarem testes de covid. A expectativa...