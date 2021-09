Esporte Karateca tocantinense conquista ouro no Kata e Kumite em Brasília As disputas no Distrito Federal marcaram a estreia de Andressa Vale em competições

A karateca Andressa Vale, de 21 anos, acaba de faturar o Open Nacional promovido pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB) e também pela Federação Candanga de Karatê (FCK). A atleta conquistou o ouro no Kata e Kumitê na competição realizada em Brasília (DF). Andressa nasceu em Palmas, mas atualmente mora em Anápolis (GO). A karateca treina há ape...